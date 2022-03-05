الطائرات المسيّرة تدخل المجال الزراعي في الصين

المصدر: البيان

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دخلت محافظة تشانغ فنغ في مقاطعة آنهوي الصينية موسم الحرث الربيعي خلال الوقت الراهن، حيث انشغل المزارعون بعملهم مستغلين أشعة الشمس الساطعة والجو الربيعي.

يو زي مينغ، مزارع يبلغ من العمر 22 عامًا، يشغل ببراعة طائرة مسيّرة لرش مبيدات الآفات لحقول القمح الخاصة به وإزالة الأعشاب منها، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الشعب" الصينية..

وقال:" يمكن لطائرة واحدة وشخصين إكمال 800 مو (يساوي مو واحد نحو 0.067 هكتار) من العمل في يوم واحد. ويمكن رش الأراضي التي تبلغ مساحتها 2500 مو في حوالي 3 أيام."

وأضاف يو زي مينغ، الذي تخرج في الاختصاص في الطائرات المسيّرة: "هناك العديد من مزايا الطائرات دون طيار، منها توفير يد العاملة، وتوفير المياه والأدوية، ويكفي الآن 3 لترات من الماء لكل مو من الأرض، بدلا من 30 لترًا من الماء لكل مو من الأرض سابقاً".

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