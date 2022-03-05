النفط قرب 115 دولاراً في جلسة متقلبة

المصدر: (لندن - رويترز)

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قفزت أسعار النفط الخام 4 % مقتربة من 115 دولاراً للبرميل، أمس، في جلسة شهدت تقلبات، إذ تغلبت المخاوف من تعطل صادرات النفط الروسية بسبب العقوبات الغربية على توقعات بزيادة إمدادات الخام الإيرانية في حال إبرام اتفاق نووي مع طهران. وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في 10 أعوام هذا الأسبوع، وتتجه صوب تحقيق أقوى مكاسب أسبوعية منذ منتصف 2020 مع ارتفاع الخام الأمريكي بأكثر من 21 % وخام برنت 17 %.

وقفز سعر خام برنت إلى 114.98 دولاراً للبرميل خلال الجلسة وخلال التعاملات جرى تداوله مرتفعاً 4.44 دولارات أو 4 % إلى 114.90 دولاراً .

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.06 دولارات أو 3.8 % إلى 111.73 دولاراً للبرميل بعدما لامس 112.84 دولاراً في وقت سابق.

ومن المنتظر ضخ المزيد من إمدادات النفط في السوق جراء سحب منسق من مخزونات النفط في الدول المتقدمة يبلغ 60 مليون برميل.

وقالت اليابان إنها تعتزم سحب 7.5 ملايين برميل نفط.

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