اليورو لأقل من 1.1 دولار أول مرة منذ عامين

المصدر: لندن - رويترز

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انخفض اليورو اليوم الجمعة إلى أدنى من 1.10 دولار أول مرة منذ نحو عامين وسجل أقل مستوى في 7 أعوام مقابل الفرنك السويسري مع تراجع توقعات النمو الاقتصادي الأوروبي بسبب الحرب في أوكرانيا.

ونزل اليورو 0.8% إلى 1.0967 دولار وهو أقل مستوياته منذ مايو أيار 2020، وذلك بعد سيطرة القوات الروسية على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في أعقاب اشتعال النيران في مبنى في المجمع.

وفي مقابل الفرنك السويسري، وهو أيضاً من عملات الملاذ الآمن، تراجع اليورو 0.8% إلى 1.0066 مسجلاً أقل مستوياته منذ يناير 2015. وانخفض اليورو مقابل الإسترليني 0.4% إلى 82.56 بنساً مسجلاً أقل مستوى منذ يوليو 2016.

ورجح محللون أن تؤثر الحرب وتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والغاز في الاستهلاك وتوقعات النمو الاقتصادي في أوروبا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.6% إلى 98.335 بعدما لامس أعلى مستوى منذ مايو 2020 مقابل سلة عملات.

وبالنسبة لبقية العملات، واصل الدولار الأسترالي صعوده مدعوماً بانتعاش السلع الأولية، وبلغ أعلى مستوى في 4 أشهر مقابل الدولار الأمريكي وجرى تداوله مقابل 0.7375 دولار.

وقفز البن الياباني فترة وجيزة مقابل الدولار بعد أنباء الحريق في مبنى بموقع المحطة النووية، ولكنه تخلى عن بعض مكاسبه في وقت لاحق ولم يطرأ عليه تغير يذكر وجرى تداوله مقابل 115.38 مقابل الدولار.

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