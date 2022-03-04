البلاديوم لأعلى مستوى في 7 أشهر

المصدر: (لندن - رويترز)

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تماسكت أسعار الذهب أمس مع استمرار حذر المستثمرين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي عزز الطلب على المعدن النفيس وهو من أصول الملاذ الآمن في حين دفعت مخاوف الإمداد البلاديوم إلى الصعود لأعلى مستوى في 7 شهور. وخلال التعاملات تماسكت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1926.10 دولاراً (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1930.50 دولاراً .

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر استثماراً آمناً في أوقات الضبابية فإن زيادة الفائدة الأمريكية يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس.

وقفز البلاديوم 2% إلى 2721.78 دولاراً للأوقية بعد تسجيل أعلى مستوى منذ يوليو عند 2735.18 دولاراً للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 25.34 دولاراً وزاد البلاتين 1.3% إلى 1085.35 دولاراً.

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