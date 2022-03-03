تراجع البطالة بمنطقة اليورو في يناير

المصدر: بروكسل - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الخميس تراجع معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو في يناير الماضي.

وتراجع معدل البطالة في يناير إلى 6.8%، مقابل 7% في ديسمبر. وكان معدل البطالة في الشهر نفسه من العام الماضي عند 8.3% . وكان من المتوقع أن يظل المعدل عند 7% .

وتراجع عدد العاطلين عن العمل بـ214 ألفاً عن الشهر الماضي إلى 225ر11 مليوناً. وبالمقارنة مع بيانات العام الماضي، فقد تراجع عدد العاطلين بـ117ر2 مليون.

وتراجع معدل البطالة بين الشباب إلى 9ر13% في يناير، مقابل 2ر14% في ديسمبر.

وفي دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ككل، شهد معدل البطالة تراجعاً طفيفاً إلى 2ر6% في يناير، مقابل 6.3% في الشهر السابق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز