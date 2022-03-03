هيونداي تستثمر 79 مليار دولار في البحث والتطوير بحلول 2030

المصدر: يونهاب

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قالت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية أمس الأربعاء إنها ستستثمر 95.5 تريليون وون (79 مليار دولار أمريكي) في المرافق وأنشطة البحث والتطوير والأغراض الإستراتيجية الأخرى بحلول العام 2030.

وقالت الشركة في بيان إنه من بين الاستثمارات المخطط لها، ستنفق هيونداي 43.6 تريليون وون على المرافق، و39.1 تريليون وون على مشاريع البحث والتطوير و12.8 تريليون وون على البرامج الإستراتيجية للتحول إلى مزود حلول التنقل في المستقبل.

وقالت إنها تخطط لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية في مصانعها العالمية. ولديها مصانع في 9 دول - كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والبرازيل وجمهورية التشيك وتركيا وإندونيسيا.

وذكرت أنها تدرس بناء مصنع للمركبات الكهربائية فقط في سوق، حيث يرتفع الطلب على المركبات الكهربائية.

واستنادا إلى السعة الموسعة وطرز المركبات الكهربائية التنافسية، تهدف هيونداي وعلامتها التجارية المستقلة جينيسيس إلى بيع 1.87 مليون مركبة كهربائية بالكامل في العام 2030 للحصول على حصة بنسبة 7% في سوق المركبات الكهربائية العالمية، وفقا للبيان.

وتخطط هيونداي لإطلاق ما لا يقل عن 17 طرازا عديم الانبعاثات - 11 من هيونداي و6 من جينيسيس - في الأسواق بحلول عام 2030.

وقال البيان إنها ستركز على تعزيز مبيعات الطرز في الأسواق الأمريكية والأوروبية الرئيسية وسط تسريع حملة كهربة في صناعة السيارات.

وتتوقع الشركة أن تساعد تشكيلة المركبات الكهربائية المعززة في رفع نسبة المركبات الكهربائية في إجمالي مبيعات هيونداي وجينيسيس من 4% حاليا إلى 17% في عام 2026 و36% في عام 2030.

وقال البيان إن الشركة ستقوم بتطوير منصتين مخصصتين جديدتين للمركبات الكهربائية - "eM" و"eS" - في عام 2025 على رأس المنصة المعيارية العالمية الكهربائية فقط لمجموعة هيونداي موتور (E-GMP).

وتشمل طرز E-GMP سيارة "IONIQ 5" التي تم إطلاقها في العام الماضي وسيارة السيدان "IONIQ 6" وسيارة "IONIQ 7" الرياضية متعددة الاستخدامات، المقرر إطلاقها في هذا العام وعام 2024 على التوالي.

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