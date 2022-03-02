أحدث خطوة.. أبل تحجب تطبيقات وتوقف مبيعات أجهزتها في روسيا

المصدر: البيان

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أعلنت شركة أبل عن حجب بعض تطبيقاتها ووقف مبيعات أجهزتها في روسيا، بعد الهجوم على أوكرانيا.

وأوضح بيان صادر عن الشركة، نشره موقع "ذا فيرج، إن "وقف مبيعات الأجهزة يعتبر "أحدث خطوة" من أبل، بعد أن فرضت قيودا على استخدام خدمة Apple Pay في روسيا، في إطار العقوبات، وحجبت بعض تطبيقات مؤسسات الأخبار الروسية من App Store خارج روسيا.

وفي بيانها تقول الشركة إنها "أوقفت جميع الصادرات إلى منافذ البيع" في روسيا الأسبوع الماضي ردا على الحرب، وإنها "ستواصل تقييم الوضع".

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وكان نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ميخائيلو فيدوروف، طالب الأسبوع الماضي شركة أبل بـ"عزل روسيا عن منتجاتها وخدماتها ومتجر التطبيقات". وقال إنه "متأكد من أن مثل هذه الإجراءات ستحفز الشباب والمواطنين في روسيا على التحرك لوقف الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

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