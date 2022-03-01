الولايات المتحدة تطلق 30 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي

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تعهدت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء بإطلاق 30 مليون برميل من النفط في إطار تعهد عالمي للإفراج عن 60 مليون برميل في مسعى لتعزيز أسواق الطاقة وسط أزمة أوكرانيا، وقالت إنها قد تتخذ مزيدا من الخطوات إذا اقتضت الحاجة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان "نحن مستعدون لاستخدم كل أداة متاحة لنا لتقييد تعطل إمدادات الطاقة العالمية.

وأضاف البيان "سنواصل أيضا مساعينا لتسريع تنويع إمدادات الطاقة بعيدا عن روسيا وتأمين العالم من استخدام موسكو للنفط والغاز كسلاح."

وقالت وزارةالطاقة الأمريكية في بيان منفصل إن الولايات المتحدة و30دولة اتفقوا على إطلاق 60 مليون برميل من النفط من احتياطياتهم الاستراتيجية لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم "نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتضت الظروف."

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