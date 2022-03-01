ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014

المصدر: د ب ا

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ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تزايد المخاوف من اضطراب الإمدادات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة في نيويورك بنسبة 6.1% لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 2014.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بأكثر من 6% إلى 104 دولارات للبرميل قبل أن يتراجع قليلا بمرور الوقت.

يأتي ذلك في الوقت الذي يدرس فيه الاتحاد الأوروبي استبعاد 7 بنوك روسية من نظام سويفت الدولي للمدفوعات، ومنها "في.تي.بي بنك"، في أحدث مجموعة من العقوبات المالية الأوروبية ضد روسيا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بنوك الاستثمار الأمريكية جولدمان ساكس جروب ومورجان ستانلي وجيه.بي مورجان تشيس رفعت توقعاتها لأسعار النفط، في ظل توقعات باضطراب الإمدادات.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 4.5 % إلى 100.01 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل، في حين ارتفع خام برنت بنسبة 4.9 % إلى 102.77 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل.



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