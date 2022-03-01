الشركات الأسترالية تكافح للعثور العمال رغم من فتح الحدود

المصدر: البيان

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على الرغم من إعادة فتح الحدود الدولية، لم يحدث تدفق للعمال إلى أستراليا، حيث تقول الشركات الإقليمية الآن إنها لا تستطيع العثور على عدد كافٍ من العمال لسد الفجوة.

وقال كريج جرمان، مالك زيبرا لاونج، "إن الأوضاع مريعة حقًا".

كما رحبت صالة Zebra Lounge في Pyrmont NSW بالعملاء مرة أخرى بعد الإغلاق ولكنها تكافح حالياً للاستمرار بسبب نقص الموظفين، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

في سياق ذلك، أضاف جارمان: ” يعمل معظمنا سبعة أيام في الأسبوع لمحاولة إبقاء أبوابنا مفتوحة”.

وهناك شركة أخرى في المنطقة، وهي Junee Licorice and Chocolate Factory ، تبحث عن 20 موظفاً، سواء بشكل دوام جزئي أو بدوام كامل، من أجل اجتياز فترة عيد الفصح.

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