المصرف المركزي الروسي يرفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 20 %

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن المصرف المركزي الروسي اليوم (الاثنين) رفع نسبة الفائدة الرئيسية 10,5 % لتصل إلى 20 % لمواجهة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على موسكو جراء هجومها على أوكرانيا.

وقال المصرف الذي أوردت بيانه وكالات الأنباء الروسية "قرر مجلس إدارة بنك روسيا رفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 20 % بمعدل سنوي".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البنك القول إن الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي قد تغيرت بشكل جذري.

وأشار إلى أن رفع الفائدة اقتضته الضرورة لجعل الودائع بالروبل أكثر جاذبية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز