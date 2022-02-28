توقعات منخفضة للفائض النفطي العالمي 2022

المصدر: لندن - رويترز

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أفاد تقرير اللجنة الفنية التابعة لتكتل «أوبك+»، اطلعت عليه «رويترز»، أمس، بأن التكتل عدّل توقعاته للفائض في سوق النفط للعام الجاري بالخفض بحوالي 200 ألف برميل يومياً إلى 1.1 مليون برميل يومياً.

كما أظهرت البيانات الواردة في تقرير اللجنة الفنية المشتركة، الذي يتم إعداده لوزراء مجموعة «أوبك+»، أن المخزونات في الدول المتقدمة كانت تقل 62 مليون برميل عن متوسطها بين (2015 - 2019) بنهاية العام.

فيما زادت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 20 مليون برميل عن متوسطها في التوقعات السابقة. ويجتمع وزراء الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها، على رأسهم روسيا في مجموعة «أوبك+» 2 مارس المقبل لبحث السياسة النفطية.

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