18.3 مليار دولار إيرادات اشتراك تطبيقات الأجهزة الذكية 2021

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهر تقرير اقتصادي نمو إيرادات اشتراكات أشهر 100 تطبيق من تطبيقات الأجهزة الذكية من غير الألعاب خلال العام الماضي 41% سنوياً إلى حوالي 18.3 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال 2020.

وبحسب البيانات التي نشرتها شركة سينسور تاور المتخصصة في متابعة التطبيقات وسوقها، فإن هذه الإيرادات تمثل جزءاً صغيراً للغاية يبلغ 14% من إجمالي إيرادات مبيعات التطبيقات بشكل عام بما في ذلك الألعاب الرقمية والتي بلغت خلال العام الماضي 131.6 مليار دولار.

في الوقت نفسه زادت حصة التطبيقات التي تعتمد على الاشتراكات من إجمالي سوق التطبيقات والألعاب للأجهزة الذكية خلال العام الماضي إلى 14% مقابل 11.7% خلال 2020.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه في حين زادت إيرادات اشتراكات التطبيقات بنسبة 41% خلال العام الماضي، فإنها زادت في العام السابق بمعدل 34% سنوياً فقط.

وشكلت جائحة كورونا عاملاً أساسياً من عوامل نمو هذه السوق خلال السنوات الأخيرة نظراً لإجراءات الإغلاق التي أجبرت أعداداً كبيرة من الناس على قضاء وقت أطول في المنازل واستخدام الأجهزة الذكية كوسائل ترفيه أو وسائل للتسوق وتحسين الحالة البدنية والعمل والتعليم أيضاً.

في الوقت نفسه استمر تفوق متجر تطبيقات آب ستور التابع لشركة الإلكترونيات العملاقة آبل على منافسه جوجل بلاي من حيث إيرادات اشتراكات التطبيقات من غير الألعاب. وبلغت إيرادات آب ستور من هذه التطبيقات خلال العام الماضي حوالي 13.5 مليار دولار وهو ما يعادل حوالي ثلاثة أمثال إيرادات جوجل بلاي من هذه التطبيقات والتي بلغت 4.5 مليارات دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز