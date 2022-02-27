«أوبك+» تخفض توقعاتها لفائض سوق النفط 2022

المصدر: لندن - رويترز

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قال تقرير للجنة الفنية التابعة لتكتل «أوبك+» اطلعت عليه رويترز اليوم الأحد أن التكتل عدل توقعاته للفائض في سوق النفط هذا العام بالخفض بحوالي 200 ألف برميل يومياً ليصل إلى 1.1 مليون برميل يومياً.

كما تظهر البيانات الواردة في تقرير اللجنة الفنية المشتركة الذي يتم إعداده لوزراء مجموعة «أوبك+» أن المخزونات في الدول المتقدمة كانت تقل 62 مليون برميل عن متوسطها في الفترة 2015 ـ 2019 في نهاية العام.

وكانت مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تزيد 20 مليون برميل على متوسطها في التوقعات السابقة.

ويجتمع وزراء الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها وعلى رأسهم روسيا في مجموعة «أوبك+» 2 مارس المقبل لبحث السياسة النفطية.

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