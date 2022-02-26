مشروعات صينية ضخمة في الصحراء لتوليد الطاقة من المصادر المتجددة

المصدر: بكين - د ب ا

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تهدف الصين إلى أن تعزز بشكل كبير قدرتها على توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية في السنوات المقبلة، وذلك من خلال مشاريع ضخمة في الصحراء، وفقاً لما ذكرته وزارة الصناعة الصينية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه كان قد أعلن العام الماضي عن مجموعة أولى من مشاريع الطاقة المتجددة، لتوليد 97 جيجاوات من الكهرباء، وهي كمية تكفي الاستهلاك في دولة مثل المكسيك.

ومن المقرر تنفيذ مجموعة ثانية من المشاريع، في الصحراء بشمالي الصين، مثل منغوليا الداخلية وجوبي لتوفير 455 جيجاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، حسب ما ذكر اليوم السبت موقع سولار بي، نقلاً عن إشعار حديث، لم ترد تقارير عنه، أصدرته لجنة التنمية الوطنية والإصلاح وإدارة الطاقة الوطنية.

ومن المقرر انتهاء العمل في مشروعات تهدف إلى توفير 200 جيجاوات بحلول عام 2025، وهناك 255 جيجاوات أخرى مقرر توليدها بين عامي 2026 و2030، وفقاً للتقرير.

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