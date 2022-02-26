أوكرانيا تطلب "تمويلاً طارئاً" من صندوق النقد الدولي

المصدر: أ ف ب

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أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أمس الجمعة أنّ أوكرانيا طلبت مساعدة مالية طارئة من المؤسسة المالية الدولية.

وقال غورغييفا في بيان صدر في أعقاب اجتماع لمجلس إدارة الصندوق "نحن نستطلع جميع الخيارات" لمنح كييف "دعماً مالياً إضافياً"، بما في ذلك من خلال حزمة المساعدات البالغة قيمتها 2.2 مليار دولار، والتي كان مقرراً الإفراج عنها بحلول يونيو، مشيرة إلى أنّ السلطات الأوكرانية "طلبت أيضاً تمويلاً طارئاً من صندوق النقد الدولي".

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