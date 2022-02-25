النفط يلتقط أنفاسه بعد زيادات حادة

المصدر: لندن - رويترز

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انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد زيادات حادة خلال الجلسة بسبب مخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات الدولية بعد فرض عقوبات على روسيا المصدرة للنفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل 33 سنتاً أو 0.3 % إلى 98.75 دولاراً للبرميل في الساعة 10:45 بتوقيت غرينتش بعدما قفز إلى 101.99 دولار. وتراجعت عقود مايو 40 سنتاً أو 0.4 % إلى 98.75 دولاراً للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 30 سنتاً أو 0.3 % إلى 92.51 دولاراً للبرميل بعد بلوغه أعلى مستوى خلال الجلسة عند 95.64 دولاراً.

ودفعت الحرب الروسية الأوكرانية أمس الخميس الأسعار إلى تجاوز 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2014 ولامس خام برنت 105 دولارات للبرميل.

ورداً على الغزو فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة عقوبات أمس الخميس، وهي إجراءات تهدف لعرقلة قدرة روسيا على استخدام العملات الرئيسية فضلاً عن عقوبات على بعض البنوك والمؤسسات المملوكة للدولة.

كما فرضت بريطانيا واليابان وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي عقوبات تشمل خطوة اتخذتها ألمانيا بوقف رخصة تطوير خط أنابيب غاز روسي بتكلفة 11 مليار دولار.

لكن مسؤولاً أمريكياً قال إن إمدادات الغاز والنفط الروسية غير مستهدفة على وجه التحديد بالعقوبات.

وروسيا ثاني أكبر منتج للخام في العالم ومورد رئيسي للغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومنهم روسيا أو التكتل المعروف باسم «أوبك+» يوم الأربعاء لتحديد ما إن كانوا سيلتزمون باتفاق الإنتاج الراهن الذي يقضي بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يومياً في أبريل المقبل.

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