الذهب يتخلى عن أعلى مستوى في 18 شهراً

المصدر: لندن - رويترز

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة على نحو طفيف بعد زيادة الأسعار إلى أعلى مستوى في 18 شهراً قبل أن تنخفض عند الإغلاق بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، في حين دعمت مخاوف الإمدادات من روسيا أسعار البلاديوم.

وفي الساعة 1305 بتوقيت غرينتش تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1894.76 دولاراً للأوقية (الأونصة) وتتجه صوب رابع أسبوع من المكاسب.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 % إلى 1898.50 دولاراً للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب، وهو من أصول الملاذ الآمن، بأكثر من 3 % إلى 1973.96 دولاراً للأوقية أمس الخميس قبل أن تنزل عن مستوى 1900 دولار للأوقية.

وزاد البلاديوم 0.6 % إلى 2415.68 دولاراً للأوقية، مسجلاً ارتفاعاً لثالث أسبوع على التوالي.

ولامس المعدن 2711.18 دولاراً للأوقية أمس الخميس، وهو أعلى مستوياته منذ يوليو، مع خوف المستثمرين من اضطرابات محتملة في الإنتاج من روسيا، المنتج الكبير للبلاديوم.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 24.13 دولاراً للأوقية. وتراجع البلاتين 0.4 % إلى 1053.09 دولاراً للأوقية.

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