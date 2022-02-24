أسعار القمح ترتفع على خلفية صراع أوكرانيا

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

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سجلت أسعار القمح ارتفاعاً حاداً في الأسواق العالمية اليوم الخميس، مع انطلاق العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وارتفع سعر بوشل القمح بأكثر من 5%، لنحو 935 سنتاً أمريكياً اليوم، وهو أعلى سعر منذ عام 2012.

ومعروف أن روسيا من أهم منتجي القمح حول العالم.

وارتفعت اليوم أسعار العديد من المواد الخام التي تقوم روسيا بتصديرها.

ويضع الصراع ضغوطاً مضاعفة على أسعار القمح على وجه الخصوص، حيث إن أوكرانيا هي أيضاً واحدة من أكبر منتجي القمح حول العالم.

وتمثل روسيا وأوكرانيا معاً نحو ربع التجارة العالمية لهذه السلعة الأساسية.

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