الذهب يقفز أكثر من 3% مع الغزو الروسي لأوكرانيا

المصدر: لندن - رويترز

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قفزت أسعار الذهب بأكثر من 3 % اليوم الخميس في حين قاد البلاديوم مكاسب المعادن النفيسة مع تصاعد المخاوف في أعقاب غزو روسي لأوكرانيا من اندلاع حرب في أوروبا، الأمر الذي دفع المستثمرين للعزوف عن الأصول المحفوفة بالمخاطر والإقبال على الملاذات الآمنة.

وبحلول الساعة 1018 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 3.4 % إلى 1971.54 دولاراً للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2020.

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.4 % إلى 1956 دولاراً للأوقية.

وبدأت روسيا غزواً شاملاً لأوكرانيا براً وبحراً وجواً اليوم الخميس مؤكدة بذلك أسوأ مخاوف الغرب في أكبر هجوم من دولة على أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وارتفع الذهب بأكثر من 9 % منذ بداية فبراير مع تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على شهية المخاطرة. ويتجه المعدن النفيس صوب تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى قفز البلاديوم بأكثر من 7 % إلى 2665.99 دولاراً للأوقية وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس العام الماضي.

وارتفعت الفضة 4.2 % إلى 25.56 دولاراً للأوقية، في حين زاد البلاتين 2.7 % إلى 1121.10 دولاراً للأوقية.

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