أكبر شركات البناء في أستراليا على وشك الانهيار.. والخسائر بمليارات الدولارات

المصدر: البيان

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تخيم سحابة ضخمة بأكثر من 5 مليارات دولار أسترالي (حاولي 3.5 مليار دولار أمريكي) على سماء في مشاريع البناء في جميع أنحاء أستراليا وسط مخاوف من أن شركة Probuild، إحدى أكبر شركات البناء في البلاد، على وشك الانهيار المالي.

ومن المتوقع أن تصدر Probuild نوعاً من الإعلانات المهمة حوالي الساعة 10 صباحاً هذا اليوم، بحسب موقع "أستراليا بالعرب".

كما أخبر التجار في الموقع عن مشاهد فوضوية أمس، حيث طُرد مئات العمال من مواقع العمل في جميع أنحاء البلاد.

وخرج المقاولون والتجار من الموقع، بما في ذلك شارع O’Connell Street في ملبورن، حيث تقف Probuild وراء بناء شركة CSL العملاقة للتكنولوجيا الحيوية.

في سياق ذلك، شوهد عمال يحملون كمية كبيرة من المعدات والأدوات من مواقع البناء تلك، ويُعتقد أن هناك ديونا كبيرة بمبالغ ضخمة من المال على الشركة.

تجدر الإشارة إلى أنه تُقدّر قيمة استثمار الأعمال المستمرة لشركة Probuild في جميع أنحاء أستراليا بنحو 5 مليارات دولار أسترالي وتشمل مركز جرينلاند، أطول مبنى سكني في سيدني.

كما يُعتقد أن التأخيرات الطويلة في البناء وعدم وجود أموال كافية لدى الشركة لدفع أجور مقاوليها هما العاملان وراء الانهيار المتوقع لشركة Probuild.

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