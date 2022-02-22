أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى منذ 2014 مع تصاعد أزمة أوكرانيا

المصدر: لندن - رويترز

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قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 اليوم الثلاثاء مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، بعدما أمرت روسيا بنشر قواتها في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا، مما زاد من المخاوف بشأن إمدادات النفط ودفع سعره لقرب مئة دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عقوبات جديدة على روسيا بعدما اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسمياً باستقلال إقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا مصعداً أزمة أمنية في القارة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 3.48 دولارات أو 3.7 % إلى 98.87 دولاراً للبرميل، وزادت العقود في وقت سابق اليوم الثلاثاء إلى 97.66 دولاراً، أعلى مستوى منذ سبتمبر عام 2014.

وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 4.41 دولارات، أو 4.8 %، إلى 95.48 دولاراً للبرميل بعد أن بلغ 96 دولاراً في وقت سابق اليوم وهو أعلى مستوياته منذ 2014.

وزادت أزمة أوكرانيا الدعم لسوق النفط التي ارتفعت بالفعل بسبب نقص المعروض مع انتعاش الطلب بعد جائحة «كوفيد 19».

وقاومت «أوبك+» التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء دعوات لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع.

وتمسك وزير البترول النيجيري اليوم الثلاثاء بموقف «أوبك+» قائلاً إنه لا حاجة لزيادة الإنتاج بدرجة أكبر الآن، مشيراً إلى احتمال ضخ النفط الإيراني في الأسواق إذا ما تم التوصل إلى اتفاق.

والمحادثات جارية من أجل إحياء اتفاق نووي بين إيران والقوى العالمية قد يكون من شأنه في نهاية المطاف زيادة صادرات إيران النفطية بنحو مليون برميل يومياً.

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