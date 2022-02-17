الذهب يقترب من 1900 دولار مع اشتعال مخاوف أوكرانيا

المصدر: واشنطن - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس لتقترب من 1900 دولار للأوقية عقب تصريحات دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى عن مؤشرات بشأن تحرك روسيا لغزو أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن سعر الذهب ارتفع اليوم بنسبة 1.4% بعد قول ليندا توماس غرينفيلد، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إنه يبدو أن روسيا «تتحرك نحو غزو حتمي» لأوكرانيا.

وكانت روسيا ذكرت قبل يومين أن جزءاً من قواتها التي كانت منتشرة بالقرب من الحدود الأوكرانية قد عاد إلى قواعده الأساسية، ونفت مجدداً نيتها غزو الأراضي الأوكرانية.

وارتفع أسعار الذهب في العقود الفورية 1.3% إلى 1894.76 دولاراً للأوقية في تعاملات بورصة لندن بعد ارتفاعها بنسبة 0.9% أمس، كما ارتفعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز