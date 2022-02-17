الذهب قرب ذروة 8 أشهر مع عودة مخاوف أوكرانيا

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس صوب أعلى مستوياتها في 8 أشهر الذي سجلته هذا الأسبوع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما دفعت تقارير عن إطلاق قذائف مورتر في شرق أوكرانيا المستثمرين إلى اختيار السبائك الآمنة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1876.41 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش ليحوم قرب أعلى مستوياته منذ يونيو والذي بلغه يوم الثلاثاء عند 1879.48 دولاراً. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1878.40 دولاراً.

وقال نيكولاس فرابيل المدير العام العالمي لدى إي. بي. سي بوليون إن السوق حساسة جداً للأخبار الخاصة بأوكرانيا وروسيا.

وعاد الدولار الأمريكي للارتفاع بعد تقارير عن الهجوم الذي دفع المستثمرين القلقين من اندلاع حرب أوسع نطاقاً إلى البحث عن الملاذات الآمنة.

وتلقى الذهب دعماً أيضاً بعدما ألمح محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الشهر الماضي إلى أن البنك لن يتخذ خطوات كبيرة نحو تشديد السياسة النقدية مثلما كانت تخشى الأسواق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 23.53 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 % إلى 1068.57 دولاراً في أعلى مستوى منذ 3 أشهر، بينما زاد البلاديوم 1.8 % إلى 2321.38 دولاراً.

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