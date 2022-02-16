الذهب يرتفع مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع المركزي الأمريكي

المصدر: لندن - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة مع احتفاظ المعدن الأصفر بجاذبيته كوسيلة للتحوط من التضخم قبل صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1854.97 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1858.30 دولاراً.

وقالت شياو فو، رئيس قسم استراتيجية أسواق السلع في بنك أوف تشاينا انترناشونال «التضخم قد يبدو أكثر صلابة. ولهذا السبب فإن الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم قد يظل خياراً مناسباً لفترة أطول».

وأضافت إن الذهب سيلقى دعماً خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة بفعل التضخم على الرغم من ارتفاع احتمالات رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة كلفة حيازة السبائك التي لا تدر عائداً.

وينتظر المتعاملون في السوق محضر اجتماع بنك الاحتياطي الاتحادي، الذي انعقد يومي 25 و26 يناير، والمقرر صدوره الساعة 1900 بتوقيت جرينتش اليوم.

ولامس الذهب أعلى مستوياته منذ يونيو من العام الماضي أمس الثلاثاء، قبل أن يرتد ليغلق منخفضاً واحداً بالمئة تقريباً بعد أن قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تعيد بعض القوات إلى قواعدها بعد تدريبات بالقرب من أوكرانيا.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.43 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.4% إلى 1029.89 دولاراً، وكذلك البلاديوم 0.4% إلى 2256.55 دولاراً.

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