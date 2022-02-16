الذهب يقفز لأعلى مستوى في 8 أشهر

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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قفزت أسعار الذهب أمس إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر، وسط عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر وإقبالهم على المعدن النفيس الذي يعد ملاذاً آمناً، مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب بخصوص أوكرانيا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1877.96 دولاراً للأوقية بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ 11 من يونيو بلغ 1879.48 دولاراً. كذلك ارتفع الذهب 0.6% في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1880.20 دولاراً للأوقية.

وقال ستيفن إينيس، المدير لدى «إس.بي.آي أسيت مانجمنت»، إن أزمة أوكرانيا تدعم الذهب في وقت يشهد تضخماً بسبب ارتفاع أسعار النفط، وعزوفاً عن المخاطر مع انخفاض الأسهم. وأضاف: إذا فقدنا القوة الدافعة الناجمة عن صراع أوكرانيا، فسيتراجع الذهب سريعاً.

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