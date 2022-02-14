تهاوي البورصات العالمية بضغط مخاوف اجتياح روسيا لأوكرانيا

المصدر: باريس - أ ف ب

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تهاوت الأسواق المالية العالمية الإثنين بشدة على وقع المخاوف من اجتياح روسي وشيك لأوكرانيا.

وفي منتصف التعاملات، سجّلت الأسواق الأوروبية تراجعات قوية، إذ بلغت الخسائر 2.94% في ميلانو و3.62% في باريس و3.34% في فرانكفورت، في أدنى مستوى منذ أكتوبر الماضي و2.07% في لندن.

وكان التراجع أشدّ حدّة في بورصة موسكو إذ خسر مؤشر «أر تي إس» 4.39% من قيمته.

وقبل أن تفتح البورصات الأوروبية كانت الأسواق الآسيوية فد بدأت هذا المنحى الانحداري، إذ بلغت الخسائر في بورصة طوكيو 2.23%، بينما كان التراجع أقلّ حدّة في أسواق المال الصينية (هونغ كونغ -1.41%، وشنغهاي -0.98%).

وبدأ القلق من الوضع الجيوسياسي الراهن يعتري المستثمرين منذ الجمعة مع صدور أول التصريحات الأمريكية المحذّرة من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، إذ قلبت هذه التحذيرات الوضع في وول ستريت من الأخضر إلى الأحمر قبيل انتهاء جلسة التداولات، وأغلق مؤشر داو جونز على تراجع بنسبة 1.43% وناسداك على تراجع نسبته 2.78%، بينما تراجع مؤشر إس & بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.90%.

وقبيل افتتاح بورصة نيويورك، كانت العقود الآجلة المرتبطة بهذه المؤشّرات الثلاثة تُنذر باستمرار التراجع، مع تسجيل مؤشر داو جونز تراجعاً بنسبة 0.67%.

والأحد جدّدت واشنطن تحذيراتها من أنّ روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا «في أي وقت»، كما فشلت الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بُذلت في عطلة نهاية الأسبوع بين الزعماء الغربيين والكرملين في خفض منسوب التوتر.

خطر الحرب

والإثنين قال يوشين ستانزل، المحلّل في «سي ام سي ماركتس» إنّ «السوق يضع في حسبانه للأسعار خطر اندلاع حرب».

وأضاف «وحتى إن كان الأمل بالأسواق لا يزال مرتفعاً بإمكان تحقيق اختراق دبلوماسي في اللحظة الأخيرة بشأن ملف أوكرانيا، فإنّ العديد من المستثمرين يجدون أنفسهم مضطرين لبيع الأسهم بسبب الأخطار الجيوسياسية المتزايدة».

وخلافاً للأسهم، فإنّ الخوف من اندلاع نزاع مسلّح يدفع المستثمرين للجوء إلى أصول يعدّونها أكثر أماناً، مثل السندات الحكومية.

ومن هذا المنطلق، انخفض عائد السندات الحكومية الألمانية مدة 10 سنوات، المعيار المرجعي في أوروبا، من 0.30% إلى 0.20% عند إغلاق جلسة التداولات الجمعة.

بالمقابل قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات.

وقال فينسينت بوي، المحلّل لدى شركة الوساطة المالية «آي جي فرانس» إنّ «كل الأنظار تتّجه إلى سعر النفط الذي يمكن أن يصل على المدى القريب إلى عتبة 100 دولار، في ارتفاع من شأنه أن يؤثر أكثر في ارتفاع معدّلات التضخّم».

والتوتّرات على الحدود بين أوكرانيا وروسيا على أشدّها، إذ إنّ موسكو التي حشدت 130 ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية تنفّذ مناورات على نطاق واسع بالذخيرة الحيّة.

ومن المتوقّع أن يواصل المستشار الألماني أولاف شولتس في كييف الإثنين جهوده الدبلوماسية الرامية لاحتواء التصعيد الميداني والحدّ من خطر حصول غزو روسي لأوكرانيا.

المصارف تتضرر

وإذا كانت الخسائر شملت كل قطاعات أسواق المال، فإنّ أسهم البنوك كانت الأكثر تضرراً من سواها.

وفي باريس، انخفض سهم «سوسيتيه جنرال»، المصرف الذي يمتلك وجوداً فاعلاً في روسيا على وجه الخصوص، بنسبة 6.85% مستقراً عند 33.51 يورو، بينما خسر سهم «بي إن بي باريبا» 5.75% من قيمته مستقراً عند 61.17 يورو.

وفي فرانكفورت، انخفض سهم «دويتشه بنك» بنسبة 4.79% إلى 13.71 يورو، بينما انخفض سهم «يونيكريديت» بنسبة 5.58% إلى 14.81 يورو.

خسائر النقل

بدورها تكبّدت أسهم شركات السيارات خسائر فادحة، على غرار أسهم القطاع الصناعي بأكمله، ذلك أنّ هذه الأسهم تتأثّر بشدّة بأي تغيير متوقع في النشاط الاقتصادي.

وهوى سعر سهم شركة «رينو» 5.79% إلى 33.86 يورو في بورصة باريس، بينما تراجع سعر سهم «بي إم دبليو» بنسبة 4.60% إلى 90.92 يورو في بورصة فرانكفورت.

بدورها تضرّرت بشدّة أسهم شركات الطيران من المخاوف الراهنة، إذ انهار سهم مجموعة «إير فرانس - كا إل إم» بنسبة 5.08% ليبلغ 4.16 يورو، بينما هوى سعر سهم شركة «تي يو آي» العملاقة في مجال السياحة بنسبة 6.39% ليبلغ 268.00 بنساً في بورصة لندن.

النفط واليورو

وحافظت أسعار النفط على ارتفاعها بعدما قفزت بأكثر من 3% يوم الجمعة وانخفض سعر برميل خام برنت تسليم أبريل بنسبة 0.30% فقط في التعاملات إلى 94.16 دولاراً، بينما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس بنسبة 0.29% إلى 92.83 دولاراً.

من جهتها، خسرت العملة الأوروبية الموحّدة 0.38% من قيمتها أمام الدولار وبلغ سعرها 1.1307 دولاراً لليورو الواحد.

وشمل الانخفاض عملة بيتكوين أيضاً إذ خسرت 0.26% من قيمتها وبلغ سعر الوحدة منها 42,118 دولاراً.

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