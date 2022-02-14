الذهب يهبط من ذروة 3 أشهر والبلاديوم يرتفع

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع صعود الدولار الأمريكي، لكن المخاوف من الصراع بين روسيا وأوكرانيا حدت من خسائر المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً وأبقت مستثمري البلاديوم في حالة قلق.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1855.86 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش. كانت الأسعار قد سجلت يوم الجمعة أكبر مكاسب منذ منتصف أكتوبر ووصلت إلى أعلى مستوى منذ 19 نوفمبر عند 1865.15 دولاراً.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 % إلى 1853.70 دولاراً.

وقالت الولايات المتحدة أمس الأحد إن روسيا قد تختلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم على أوكرانيا. لكن موسكو نفت وجود أي خطط لغزو جارتها واتهمت الغرب بالتصرف «بهستيريا»، رغم حشدها أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من أوكرانيا.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة كما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

في غضون ذلك، ارتفع البلاديوم الذي يستخدم في صناعة السيارات 0.2 % إلى 2310.31 دولارات للأوقية، بعد أن كان قد وصل إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر تقريباً في 31 يناير الماضي.

وقال أولي هانسن، المحلل لدى بنك ساكسو، إن صادرات روسيا من البلاديوم تقترب من 50 بالمئة من الإنتاج العالمي ما يجعل المعدن منكشفاً بشدة على مخاطر التخفيضات المؤقتة في الإمدادات الروسية إذا تصاعد الصراع مع أوكرانيا.

وصعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 23.69 دولاراً للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.5 % إلى 1021.93 دولاراً.

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