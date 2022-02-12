«وول ستريت» تتعافى بعد عمليات بيع كبيرة

المصدر: عواصم - رويترز

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسة بشكل طفيف في بورصة «وول ستريت» الأمريكية عند الفتح أمس بعد عمليات بيع كبيرة في الجلسة السابقة عندما أدى ارتفاع أرقام التضخم إلى إثارة مخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بشكل أسرع.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 26.30 نقطة أو 0.07% في بداية التعاملات إلى 35267.89 نقطة وارتفع ستاندرد أند بورز 500 بواقع 2.19 نقطة أو 0.05% إلى 4506.27 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك 27.98 نقطة أو 0.20% إلى 14213.62 نقطة.

وتراجعت الأسهم الأوروبية لتسير على درب موجة بيع في الأسواق العالمية بعد بيانات تضخم أمريكية قوية غذت الرهانات على رفع أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية، وإن كانت تصريحات تلمح بتيسير نقدي من رئيسة البنك المركزي الأوروبي حدت من الخسائر.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بعد بيانات كشفت أن أسعار المستهلكين الأمريكيين سجلت أكبر زيادة في 40 عاماً في يناير الماضي.

وتراجعت كل القطاعات ومؤشرات البورصات في المنطقة تقريباً، لكن قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة كان الأكثر تراجعاً ونزل 1.2%. وانخفض سهم فولفو لصناعة السيارات 4.7% بعد تحقيق أرباح أقل من التوقعات وتراجع سهم شركة الكهرباء الفرنسية إي.دي.إف 3% بعدما خفضت الشركة تقديراتها لإنتاجها من الطاقة النووية في فرنسا.

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