توتال إنرجي تعود لتسجيل الأرباح

المصدر: باريس- أ ف ب

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أعلنت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنرجي الخميس، تحقيق أرباح ضخمة في 2021 مدفوعة بارتفاع أسعار الغاز والنفط، مسجلة انتعاشاً عقب تكبد خسارة في العام السابق عندما سددت الجائحة ضربة للاقتصاد العالمي.

وسجلت الشركة أرباحاً صافية بلغت 16 مليار دولار (14 مليار يورو)، هي الأعلى في 15 عاماً على الأقل، عقب خسارة بلغت 7,2 مليارات دولار في 2020 على وقع انهيار أسعار النفط.

وتراجعت أرباح شركات النفط والغاز في 2020 في وقت تسببت جائحة «كوفيد 19» في انحسار الطلب على الطاقة وانخفاض الأسعار.

غير أن السوق انتعش العام الماضي بموازاة تحسن الاقتصاد العالمي والطلب.

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