مخاوف المعروض تقفز بأسعار الألومنيوم لأعلى مستوى منذ 2008

المصدر: لندن - رويترز

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قفزت أسعار الألومنيوم إلى أعلى مستوياتها في 13 عاماً ونصف العام، اليوم الأربعاء، بسبب نقص في المعروض، ناتج عن إغلاق مصاهر في أوروبا والصين، وسط تراجع في مخزونات المعدن.

وارتفعت أسعار المعادن الصناعية الأخرى، مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول العالية المخاطر، ما دفع أسواق الأسهم العالمية للصعود بقوة.

وسجلت عقود الألومنيوم القياسية في بورصة لندن للمعادن، 3272 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2008.

والأسعار مرتفعة حوالي 16 % هذا العام، بعد صعودها 42 % في 2021، وتقترب من المستوى القياسي المسجل في 2008، والبالغ 3380.15 دولاراً للطن.

وقال محللون إن السوق قد تشهد عجزاً في المعروض بين 1.5- 1.6 مليون طن هذا العام.

وهبطت مخزونات الألومنيوم في مستودعات بورصة لندن للمعادن إلى أدنى مستوى منذ 2007، وهي الآن منخفضة حوالي مليوني طن منذ مارس الماضي.

وتراجعت المخزونات في مستودعات بورصة شنغهاي للعقود الآجلة 17.5 % هذا العام.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، ارتفعت أسعار النحاس 3 %، إلى 10073.50 دولاراً للطن، بينما زادت أسعار الزنك 1.8 %، إلى 3656 دولاراً للطن، وقفزت أسعار النيكل 2.8 %، إلى 23245 دولاراً للطن.

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