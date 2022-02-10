النفط يستقر عند 90 دولاراً

المصدر: لندن - رويترز

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استقرت أسعار النفط عند نحو 90 دولاراً للبرميل، أمس، لكن احتمال زيادة الإمدادات من إيران والولايات المتحدة، أبقى ضغوطاً على مستويات الأسعار. ونزل سعر العقود الآجلة على خام برنت 36 سنتاً بما يعادل 0.4% إلى 90.42 دولاراً للبرميل، وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط 43 سنتاً أو 0.4% إلى 88.93 دولاراً للبرميل.

وتراجع الخامان 2% أول من أمس، مع استئناف واشنطن لمحادثات غير مباشرة مع إيران بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. وتأثرت الأسواق العالمية كذلك بأحدث تقرير شهري من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التي زادت فيه توقعاتها لإنتاج الخام الأمريكي إلى 11.97 مليون برميل يومياً في المتوسط هذا العام.

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