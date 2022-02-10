الذهب يحافظ على مستوياته

المصدر: نيويورك - رويترز

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حافظت أسعار الذهب على مستوياتها، وأبقى تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل بيانات التضخم القوية المتوقعة على نطاق واسع مستثمري المعدن الأصفر في حالة ترقب. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1827.20 دولاراً للأوقية، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة عند 1828.40 دولاراً.

ويتوقع المحللون أن تظل الأسعار بالقرب من المستويات الحالية حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ليناير الماضي، التي قد تقدم المزيد من الإشارات حول وتيرة رفع أسعار الفائدة. في حين من المتوقع أن تؤدي قراءة قوية للتضخم إلى رفع أسعار الذهب كأداة تحوّط، فإن زيادة أسعار الفائدة سترفع تكلفة الفرصة البديلة للمعدن الذي لا يدر فائدة.

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