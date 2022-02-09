مخاوف احتكار تمنع «نفيديا» من شراء «آرم» لصناعة الرقائق

المصدر: لندن - د ب أ

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فشلت صفقة تقدر قيمتها 40 مليار دولار، تقوم بمقتضاها عملاقة التكنولوجيا الأمريكية «نفيديا»، بشراء شركة تصميم الرقائق الإلكترونية البريطانية «آرم»، من مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، بحسب ما أكدته الشركتان، ونقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، وذلك بسبب مخاوف احتكار متوقعة.

وفي بيان لهما، قالت شركتا «نفيديا» و«سوفت بنك»، الشركة الأم لـ «آرم»، إن الصفقة تم إنهاؤها، بسبب تحديات تنظيمية كبيرة تمنع إتمامها. وكانت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، أثارت مخاوف بشأن الصفقة في العام الماضي، حيث قالت في شهر أغسطس، إنها تخشى أن يؤدي الاندماج إلى تقييد وصول منافسي «نفيديا» إلى تكنولوجيا شركة «آرم»، التي تستخدمها الشركات في صناعة رقائق أشباه الموصلات، وغيرها من المنتجات.

وتشتهر شركة «آرم» بأنها مصممة شرائح المعالجات المستخدمة في معظم أبرز الهواتف الذكية، ومن بينها «آبل» و«سامسونغ»، بالإضافة إلى أجهزة أخرى، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة. وفي بريطانيا، أمرت وزيرة الدولة للثقافة والتكنولوجيا الرقمية، نادين دوريس، بإجراء تحقيق مرحلة ثانية في صفقة الاستحواذ المزمعة.

يذكر أن عرض شركة «نفيديا» للاستحواذ على «آرم»، قد خضع لمراجعة دقيقة في مختلف أنحاء العالم، وأصدرت الشركتان بياناً في شهر أغسطس الماضي، قالتا فيه إن الصفقة لن تكتمل في الموعد الأولي المقرر لها، وهو مارس 2022.

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