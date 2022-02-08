أمريكا تنفذ أكبر عملية مصادرة أموال في تاريخها

المصدر: البيان

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صادرت وزارة العدل الأمريكية نحو 3.6 مليارات دولار من عملة بيتكوين التي سُرقت خلال اختراق عام 2016 لبورصة "بيتفينكس"، وهي أكبر عملية مصادرة مالية على الإطلاق.

وأوضحت وزارة العدل في بيان، أن إيليا ليشتنشتاين وزوجته هيذر مورغان اعتقلا، صباح اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن يمثلا أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن بعد الظهر، حسب موقع "سبوتنيك".

يُزعم أن الثنائي - الذي تبين أنهما يمتلكان حسابات وسائط اجتماعية مشهورة قبل اعتقالهما - تآمرا لغسل 119754 بيتكوين سُرقت، بعد أن اخترق أحد القراصنة أنظمة "بيتفينكس".

وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو في بيان: "عملية الاعتقال اليوم، وأكبر مصادرة مالية للإدارة على الإطلاق، تظهر أن العملة المشفرة ليست ملاذاً آمناً للمجرمين".

وأضافت: "في محاولة غير مجدية للحفاظ على المجهولية الرقمية، قام المدعى عليهما بغسل الأموال المسروقة من خلال متاهة من معاملات العملات المشفرة".

و"بيتفينكس" هي بورصة تابعة لأكبر عملة رقمية مستقرة في العالم، والتي تعرف باسم "تيثير". وقالت وزارة العدل إنه في وقت الاختراق، كان حجم المسروقات يقدر بنحو 71 مليون دولار، مضيفة أن القيمة الإجمالية لعملة بيتكوين المسروقة بلغ الآن نحو 4.5 مليارات دولار.

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