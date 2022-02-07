"أمازون" ترفع الراتب الأساسي للموظفين المكتبيين إلى 350 ألف دولار

المصدر: دبي - سيد صالح

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أعلنت شركة «أمازون»، عملاق التسوق الإلكتروني، عن زيادة قيمة الحد الأقصى للراتب الأساسي لموظفيها المكتبيين إلى 350 ألف دولار، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن بي سي»، نقلاً عن رسالة داخلية مُسرَبة أرسلتها إدارة الشركة صباح أمس إلى موظفيها.

ونقلت «سي إن بي سي» الخبر بدورها عن موقع «جيك واير» الشبكي الأمريكي المتخصص في أخبار الشركات التقنية.

ووفقاً للرسالة المُسرّبة، فقد برّرت «أمازون» هذه الخطوة بعدة أسباب، ومنها ارتفاع حدة التنافسية في سوق العمل.

وتُعد هذه الزيادة بمثابة قفزة هائلة في قيمة الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظفون المكتبيون، والذين اصطلح عالمياً على تسميتهم «أصحاب الياقات البيضاء»، لدى «أمازون»، ذلك أن قيمة الحد الأقصى للراتب الأساسي لهذه الفئة من الموظفين بالشركة قبل القرار كانت 160 ألف دولار فقط، ما يعني أن قيمة الزيادة تجاوزت الضعف.

جدير بالذكر أن الراتب الأساسي مجرّد جزء من المُستحقّات الإجمالية التي يتقاضاها الموظفون. ولا يشمل هذا الراتب وحدات الأسهم المُقيّدة، والتي تتحول إلى زيادات في قيمة الراتب بعد عدة سنوات، فضلاً عن المبالغ النقدية الأخرى كمكافأة التوقيع على عقد التوظيف. ومن المعروف أن قيمة الرواتب التي تمنحها الشركات لموظفيها تؤثر تاريخياً على قيمة أسهمها.

واشتهرت «أمازون» منذ تأسيسها في عام 1994 بانخفاض قيمة الرواتب الأساسية لديها نسبياً، بالمقارنة بالشركات التقنية الكبرى الأخرى، مثل «جوجل»، «أبل»، «مايكروسوفت»، وغيرها، إلا أنها تعوض هذا الانخفاض بزيادة قيمة باقي المُستحقّات.

وبحسب ما جاء في المذكرة: «لقد شهدت السنة الماضية سوق عمل تنافسية بصفة خاصة. ومن خلال تحليل خيارات متنوعة، ودراسة اقتصاديات أعمالنا والحاجة إلى الاحتفاظ بتنافسيتنا لاستقطاب وتعيين أصحاب المواهب الفائقة، قررنا إجراء أكبر زيادات على مستويات رواتبنا، على نحو بارز ويفوق ما فعلنا في أي سنة عادية».

وقد أكد مُتحدث باسم «أمازون» صحة المُذكرة، إلا أنه رفض الإدلاء بأي تعليق آخر عليها.

وبالإضافة إلى زيادة قيمة الحد الأقصى للراتب الأساسي، أفادت المذكرة بأن «أمازون» ستعمد أيضاً إلى زيادة النطاقات الإجمالية للرواتب في غالبية الوظائف لديها على مستوى العالم. وأضافت المذكرة: «تُعد هذه الزيادة كبيرة على نحو يفوق كثيراً ما فعلنا في الماضي».

وتأتي هذه التغييرات في قيم الرواتب التي تمنحها «أمازون» بعد أن عانت الشركة ضغوطاً مُتزايدة من جانب موظفيها بسبب ما يرونه رواتب أدنى من المستويات السائدة في سوق العمل. وكان موقع «بزنس انسايدر» الشبكي البريطاني قد أفاد الشهر الماضي، نقلاً عن عدة استبيانات داخلية أجرته «أمازون» لموظفيها، بأن قيمة الراتب الأساسي تُعد واحداً من الأسباب الرئيسية التي تدفعهم إلى تركها.

وباتت رواتب موظفي الشركات عموماً تحظى في الوقت الراهن باهتمام أكبر كثيراً من ذي قبل، خصوصاً بعد أن منحت جائحة «كوفيد19» للموظفين قوة تأثير أكبر أتاحت لهم المُطالبة بزيادة الرواتب والمُستحقّات، كما بات عدد متزايد من الشركات يوفر للموظفين ظروف عمل مرنة، كالعمل عن بُعد أو صيغة مُهجّنة تجمع بينه وبين العمل الحضوري والتقليدي. وأدّت هذه المُتغيرات إلى اعتراف «أمازون» وباقي الشركات التقنية الأخرى بحقيقة مفادها أن الإخفاق في منح الموظفين هذه المُستحقات قد يضر بقدراتها على استقطاب أو تعيين أصحاب المواهب.

ومن اللافت أن «أمازون» لم تُصنّف ضمن أعلى سبع شركات على مدار العام الماضي في قيمة الرواتب التي تمنحها للمهندسين، وذلك من واقع البيانات التي نشرتها شركة «ليفلز إف واي آي» الأمريكية لخدمات الاستشارات الوظيفية. وتتجاوز قيمة المستحقات الإجمالية، بما في ذلك الراتب الأساسي، التي يتقاضاها المهندس من الفئة العليا لدى شركة «روبلوكس» للألعاب الإلكترونية، 1 مليون دولار، فيما يحصل المهندس من الفئة نفسها لدى «فيسبوك» على ما يتجاوز 900 ألف دولار.

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