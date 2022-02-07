تحسن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو

المصدر: بروكسل - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت نتائج مسح نشره معهد «سنتيكس» للأبحاث السلوكية اليوم الاثنين أن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت بأكثر من المتوقع في فبراير.

وارتفع مؤشر ثقة المستثمرين إلى 16.6 في فبراير مقابل 14.9 في الشهر السابق. وكانت القراءة المتوقعة عند 15.2.

وتحسن كل من تقييم الأوضاع الراهنة والتوقعات المستقبلية مقابل يناير. وجاءت قراءة مؤشر الوضع الراهن عند 19.3 مقابل 16.3 في الشهر السابق.

وارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 14 وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2021، مقابل 13.5 في يناير.

ولفت مركز الأبحاث إلى أن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو يشهد استقراراً في فبراير.

وتطرق إلى الوضع في ألمانيا، وقال إن الاقتصاد واصل النمو إلى حد كبير بما يتماشى مع منطقة اليورو ككل موضحاً أن الأمور يمكن أن تشهد المزيد من التحسن إذا تم تخفيف تدابير «كورونا»، وهو ما أعلنته أو نفذته دول أوروبية أخرى بالفعل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز