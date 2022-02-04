أسهم «ميتا» تترنح وتكبد «وول ستريت» أكبر تراجع في يوم واحد

المصدر: عواصم - الوكالات

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واصل سهم «ميتا»، شركة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم «فيسبوك» تراجعه خلال التعاملات في بورصة نيويورك اليوم وانخفض 1.8%، بعدما خسر أكثر من 237 مليار دولار من قيمته السوقية خلال تعاملات أول من أمس الخميس على خلفية هبوط السهم بنسبة تتجاوز 26% بالمقابل، صعد سهم «أمازون» 9.4% بفضل إيجابية أرباح شركة التجارة الإلكترونية، كما ارتفع سهم موقع «بينترست» 3.9%، فيما قفز سهم «سناب» بنحو 47% بعد الإعلان عن أرباح الشركة.

وخسرت «ميتا» أكثر من 237 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال جلسة الخميس، بما يمثل أكبر انخفاض للقيمة السوقية في يوم واحد في تاريخ سوق الأسهم الأمريكية.

وجاء تراجع سهم «ميتا» في أعقاب صدور نتائج الأعمال الفصلية، والتي أظهرت أن صافي الربح بلغ 10.285 مليارات دولار في الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 11.219 مليار دولار في الفترة المقارنة قبل عام واحد.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح 3.67 دولارات بين أكتوبر وحتى ديسمبر الماضيين، ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير لتسجيل 3.84 دولارات.

وأعلن «مارك زوكربيرغ» المدير التنفيذي للشركة، أن «ميتا» تكبدت صافي خسارة 10 مليارات دولار في 2021، وأرجع ذلك إلى استثماراتها في «ميتافيرس» وتجاوز هبوط قيمة الشركة الأم لـ«فيسبوك» الخسائر القياسية السابقة التي سجلتها شركة «آبل» في سبتمبر 2020 والبالغة 182 مليار دولار.

وتُظهر النتائج المخيبة للآمال لمجموعة «ميتا» الصعوبة التي تواجهها شبكة «فيسبوك» لجذب الشباب الذين باتوا يفضلون تيك توك، رغم شعبية تطبيقها الآخر «إنستغرام».

وخسرت أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي من دون أي منازع في العالم، للمرة الأولى نحو مليون مستخدم يومي نشط في الربع الأخير من 2021 مع بلوغ عدد مشتركيها 1.929 مليار في نهاية السنة الماضية.

وكانت «فيسبوك» نجحت عموماً حتى الآن في تعويض التراجع في عدد المشتركين من أمريكا الشمالية من خلال مستخدمين جدد في مناطق أخرى من العالم، على ما يفيد فنسان رينو-لاكروز المدير العام لوكالة التواصل We Are Social.

ويوضح «نشهد تراجعاً للشبكة في وقت استثمرت فيه المجموعة مليارات الدولارات أملاً بتجديد صورتها من خلال عالم ميتافيرس» الذي استحدثته مجموعة «ميتا» لكنها لم تحقق عائدات منه بعد.

وأقرّ مؤسّس المجموعة ورئيسها مارك زوكربيرغ بذلك، قائلاً إنّ «خيارات كثيرة متاحة أمام الناس حول طريقة تمضية الوقت، وتشهد تطبيقات مثل تيك توك نمواً سريعاً».

ففي حين تبقى «فيسبوك» أكثر شبكات التواصل الاجتماعي استخداماً في العالم إلا أن نموّها لا يقارن بالتوسع الهائل لمنافستها الصينية «تيك توك»، خصوصاً في صفوف الشباب.

وجاء في تقرير 2022 لوكالة We Are Social أنّ عدد مستخدمي «تيك توك» زاد 650 ألفاً في اليوم خلال الربع الأخير من 2021 أي 8 مستخدمين في الثانية فيما عدد المستخدمين النشطين زاد 45%.

وزادت إيرادات شركة «تيك توك» الأم «بايت دانس» بنسبة 70% على سنة ليصل إلى 58 مليار دولار.

ويشدّد فنسان رينو-لاكروز على أنّ هذا «التغيير عائد إلى عجز فيسبوك على استقطاب +جيل زد+ Gen Z الذين تراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً» في إشارة إلى متوسط الأعمار المرتفع أكثر لمستخدمي فيسبوك.

وزادت نتائج أعمال الشركات من الضغوط على الأسهم الأمريكية، إذ تراجع سهم «فورد» 7.9% في المستهل بعدما سجلت أرباحاً أقل من التوقعات خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.2% أو ما يعادل 62 نقطة خلال التعاملات إلى 35.048 ألف نقطة، وسجل ستاندرد آند بورز انخفاضاً هامشياً بنحو 0.03% أو 1.4 نقطة إلى 4476 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» 0.4% أو 51 نقطة عند 13.929 ألف نقطة، مدعوماً من أرباح «أمازون» الأفضل من التوقعات.

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