أفضل اليورو أداء أمام الدولار منذ بدء الجائحة

المصدر: لندن - رويترز

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اتجه اليورو اليوم لتسجيل أفضل أداء أسبوعي له مقابل الدولار منذ بدء جائحة كوفيد-19، وذلك بعد تأثر الأسواق بميل من البنك المركزي الأوروبي لتشديد السياسة النقدية.

وارتفع اليورو 3 سنتات مقابل الدولار هذا الأسبوع ليكون قريباً من مستوى 1.15 دولار، وهو أفضل مكسب أسبوعي له منذ مارس 2020.

وارتفع 0.4 % خلال التعاملات إلى 1.14830 دولار، مقترباً من أعلى مستوى في 12 أسبوعاً، وكان في أحدث تعاملات مرتفعاً 0.3 %.

ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 2%، وهو أسوأ أداء له منذ بدء الجائحة، وكان في أحدث تعاملات عند مستوى 95.227.

ويتجه الجنيه الإسترليني لتحقيق مكسب أسبوعي بأكثر من 1 مقابل الدولار، على الرغم من أنه فقد بعض الزخم اليوم وكان في أحدث تعاملات قريباً من 1.36 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على عملة الملاذ الآمن الين الياباني خلال أمس، إذ سجل 114.840 يناً للدولار.

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