الذهب يكسر سلسلة مكاسب 3 أيام مع ارتفاع الدولار

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار الذهب قبل اجتماعات حاسمة لبنوك مركزية اليوم الخميس، مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد يوم من صدور بيانات قاتمة عن وظائف القطاع الخاص، مما تسبب في دفع أسعار المعدن النفيس إلى أعلى مستوياتها في أسبوع.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1803.16 دولارات للأوقية بحلول الساعة 10:23 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 27 يناير عند 1810.86 دولارات في الجلسة السابقة. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1803.70 دولارات.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف، بينما صمد مؤشر الدولار أمام منافسيه، ما جعل الذهب باهظ التكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة غداً الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أمس الأربعاء انخفاض وظائف القطاع الخاص على عكس المتوقع الشهر الماضي.

ولمح مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنهم سيبدأون في رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل للتصدي لارتفاع التضخم.

ويعتبر الذهب أداة تحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 22.42 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 % إلى 1026.51 دولاراً، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 2372.15 دولاراً.

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