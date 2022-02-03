بنك إنجلترا يرفع الفائدة لاحتواء التضخم

المصدر: لندن - رويترز

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رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5 % اليوم الخميس، وكان نحو نصف أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك يريدون زيادة أكبر لاحتواء ضغوط الأسعار، في الوقت الذي حذر فيه البنك من أن التضخم سيتجاوز قريبا مستوى سبعة بالمئة.

وصوت أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية على رفع الفائدة 0.25 نقطة مئوية.

تأتي الخطوة في أعقاب رفع سعر الفائدة في ديسمبر الماضي، في أول زيادتين متتاليتين لسعر الفائدة منذ 2004، فيما يعكس رغبة واضعي السياسات الملحة في إظهار أنهم يسيطرون على أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

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