المركزي الأوروبي يبقي الفائدة دون تغيير

المصدر: فرانكفورت - رويترز

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أبقى البنك المركزي الأوروبي، سياسته النقدية دون تغيير، كما كان متوقعاً اليوم الخميس، لكنه أبقى على دعم وفير للاقتصاد، على الرغم من ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي غير متوقع، متجاوزاً المعدل المستهدف للبنك، وهو اثنان فيالمئة.

وبعد أن مدد البنك المركزي الأوروبي إجراءات الدعم في ديسمبر فقط، لم يكن من المتوقع أن يكون تغيير السياسة على جدول الأعمال، لكن وتيرة التضخم المتسارعة، التي ارتفعت إلى 5.1 % الشهر الماضي، تضغط على صناع السياسة للحد من التحفيز.

وأجرى البنك المركزي الأوروبي تغييراً صغيراً للغاية على موقفه إزاء السياسة النقدية إذ أزال فقرة تنص على أن تحركه التالي بشأن السياسة يمكن أن يكون في «أي من الاتجاهين».

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