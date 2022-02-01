عقارات "ميتافيرس".. سوق "حقيقية" بلا ضمانات

المصدر: البيان

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إلى أين يمضي العقل البشري وانهماكه في تطوير التكنولوجيا؟.. سؤال عفوي متجرد من كل التزام تجاه التكنولوجيا ومتشبث بالإنسان وحياته المحسوسة، يخترق رأس كل من يقرأ عن العوالم الموازية التي يبشر بها عمالقة التكنولوجيا..

لندعه الآن جانباً ولنمض إلى مبيعات العقارات الافتراضية في عوالم "ميتافيرس"، التي تجاوزت 500 مليون دولار خلال العام الماضي، ويمكن أن تتضاعف هذا العام، وفقاً للمستثمرين وشركات التحليلات.

طبعاً.. ظهرت شركات لتقييم العقارات في تلك العوالم الرقمية، منها شركة التحليل "ميتا ميترك سولوشنز" التي تؤكد أن مبيعات العقارات على منصات "ميتافيرس" الرئيسية الأربع وصلت إلى 501 مليون دولار في عام 2021، وفقاً لموقع "روسيا اليوم"

وذكرت الشركة التي تركز على تقنية "ميتافيرس"، أن المبيعات في يناير الماضي، تجاوزت 85 مليون دولار، وتتوقع أن تصل المبيعات بهذه الوتيرة إلى ما يقرب من مليار دولار هذا العام.

وعللت سبب الارتفاع الأخير في المبيعات بإعلان "فيسبوك" في 28 أكتوبر الماضي عن تغيير علامتها التجارية إلى "ميتا" للتركيز على هذه التقنية الواعدة.

ارتفعت مبيعات العقارات بنحو تسعة أضعاف، لتصل إلى 133 مليون دولار في نوفمبر الماضي، لكن تلاشى الزخم وراء نمو المبيعات منذ ذلك الحين، ومع ذلك سيظل إجمالي مبيعات شهر يناير الماضي أكثر من 10 أضعاف مستويات يناير 2021.

ووجد تقرير صادر عن شركة "براند إسينس ماركت ريسيرش" لأبحاث السوق أنه من المتوقع أن ينمو سوق العقارات في عوالم "ميتافيرس" بمعدل سنوي مركب قدره 31% سنوياً بين عامي 2022 و2028.

من جانبها، قالت جانين يوريو، المديرة التنفيذية لشركة "ريبابلك ريالم"، وهي شركة استشارية واستثمارية عقارية في "ميتافيرس": "هناك مخاطر كبيرة، ولكن من المحتمل أن تكون هناك مكاسب كبيرة".

ولكي تشتري عقاراً رقمياً، يتوجّب عليك التسجيل على إحدى منصّات "ميتافيرس" مثل "Decentraland"، "The Sandbox"، و"Axie Infinity" وغيرها. ومن ثمّ تحويل النقود إلى العملة الرقميّة التي تتعامل بها المنصّة واستخدامها للدفع..

ويمكن شراء العقارات وتأجيرها أو حتى بيعها في العالم الرقمي، ويتم تأكيد الملكية من خلال عنوان الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). لكن احذر.. الأرض الرقمية في "ميتافيرس" ستختفي إذا توقّفت المنصّة التي تم الشراء فيها عن العمل.

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