بدءاً من اليوم.. "دايملر" تغيّر اسمها إلى "مرسيدس بنز غروب"

المصدر: د ب ا

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يتحول اعتبارا من اليوم الثلاثاء اسم شركة صناعة السيارات"دايملر أ.جي"إلى "ميرسيدس بنز غروب" بعد اعتماده في السجلات الرسمية.

يأتي ذلك في ختام برنامج إعادة هيكلة جذرية من عدة فصول، آخرها فصل أعمال الشاحنات "دايملر تراك" عن المجموعة الأم نهاية العام الماضي، ليتم التركيز داخل مجموعة "مرسيدس بنز" على أعمال سيارات الركاب والسيارات النفعية "فان".

ومنذ ذلك الحين توجد شركتان منفصلتان مسجلتان في البورصة.

ووفقاً لرئيس مجلس إدارة المجموعة، أولا كيلنيوس، فإن الهدف من تغيير اسم "دايمر أ جي" يتمثل في الاستفادة من تاريخ وسمعة العلامة التجارية التقليدية ذات النجمة لجعل الشركة أكثر جاذبية.

وأضاف كيلنيوس في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي، قائلا: "نرى أن الاهتمام بمرسيدس قد ازداد في الـ 12 إلى 18 شهرا الماضية"، موضحا أن الخطط المستقبلية تهدف إلى ترسيخ علامة مرسيدس-بنز كعلامة تجارية فاخرة.

ووفقا للخبراء، فإن علامة مرسيدس-بنز ذات قيمة كبيرة. فقد قدرتها على سبيل المثال، شركة الاستشارات الأمريكية "إنتربراند" العام الماضي بنحو 51 مليار دولار أمريكي (حوالي 45,7 مليار يورو). ولا يتفوق عليها سوى منافستها اليابانية "تويوتا" بين أفضل العلامات التجارية لمصنعي السيارات على مستوى العالم. بينما تصدرت الشركتان الأمريكيتان آبل وأمازون قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة في العالم.

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