8.5 % توقعات نمو الاقتصاد الهندي 2022-2023

المصدر: نيودلهي - د ب أ

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توقعت الحكومة الهندية في مسح اقتصادي نشرته اليوم الاثنين، أن يسجل اقتصاد البلاد نمواً بين 8 و5ر8% في العام المالي 2022-2023.

وقدمت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان التقرير للبرلمان. ويتضمن التقرير نظرة موسعة على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ويمثل الأساس للموازنة السنوية للبلاد.

وتضمن التقرير توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 9.2% للسنة المالية 2021-2022، التي تمتد في الهند من أبريل وحتى مارس.

وكان اقتصاد الهند قد انكمش بـ 7.3% خلال الفترة 2020-2021، حيث ألقت عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا بظلالها على النشاط الاقتصادي وتسببت في فقدان ملايين الوظائف.

وأوضح التقرير أنه مع النمو بـ 9.2% يكون النشاط الاقتصادي في البلاد قد تعافى لمستويات ما قبل الجائحة.

تجدر الإشارة إلى أن الهند تأتي في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس المستجد. وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد الإصابات يتجاوز 41 مليوناً فيما يبلغ إجمالي عدد الوفيات 495050.

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