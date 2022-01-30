الاحتياطي الأمريكي نحو رفع الفائدة 50 نقطة أساس

المصدر: واشنطن - د ب أ

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صرح رفائيل بوستيك رئيس فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) في أتلانتا، بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد يقوم برفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس، إذا كانت هناك حاجة إلى نهج أكثر حدة للسيطرة على التضخم.

وقال في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»: «كافة الخيارات تكون مطروحة على الطاولة في أي اجتماع... وإذا كانت البيانات تشير إلى أن الأمور قد تطورت بطريقة تتطلب تحريك الفائدة بـ 50 نقطة أساس، أو أن هذا القدر من التغيير سيكون مناسباً، فسأدعم ذلك... وإذا ما كان التغيير عبر اجتماعات متتالية، هو المنطقي، فأنا سأكون مرتاحاً لذلك».

ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن بوستيك ليس عضواً مصوتاً في «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة»، التي تتولى وضع السياسات في عام 2022.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، صرح بأن المسؤولين مستعدون لرفع معدلات الفائدة في شهر مارس، إلا أنه ترك الباب مفتوحاً للتحرك في كل الاجتماعات طيلة عام 2022، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، من أجل كبح جماح التضخم الأسرع في الولايات المتحدة، على مدار 40 عاماً.

تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة كانت «اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة»، قد رفعت الفائدة بها، كان بمقدار نصف نقطة في مايو من عام 2020.

وكانت بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، سجلت خلال العام الماضي، أكبر ارتفاع سنوي في نحو أربعة عقود، حيث ارتفعت 7 %. كما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال الشهر الأخير من العام الماضي، إلى 0.5 %، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين بارتفاع 0.4 %.

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