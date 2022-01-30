«جي إف إتش» تتخارج من «أمازون إسبانيا»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة «روبك لإدارة الأصول» الأوروبية التابعة لمجموعة «جي إف إتش» عن إنجاز عملية التخارج بنجاح من محفظة مستودعات «أمازون لاست مايل» اللوجيستية في إسبانيا. وتغطي المحفظة، التي تم الاستحواذ عليها في عام 2020، مساحة تقرب من 140 ألف متر مربع وتضم ثلاثة أصول عالية الجودة ذات موقع استراتيجي تم تأجيرها لشركة «أمازون للنقل البري إسبانيا». وتشكل مستودعات التوصيل «لاست مايل» جزءاً مهماً من شبكة «أمازون» اللوجيستية الإسبانية سريعة التوسع.

وكانت المبيعات عبر الإنترنت قد بلغت مستويات غير مسبوقة من إجمالي مبيعات التجزئة خلال جائحة «كوفيد-19»، إذ ارتفعت إلى الثلث في بعض الدول الأوروبية أثناء فترات الإغلاق. كما نمت سوق التجارة الإلكترونية في إسبانيا إلى أكثر من خمسة مليارات يورو بمعدل توسع يزيد على 13% سنوياً على مدار العقد الماضي. وقد استثمرت أمازون نحو ثلاثة مليارات يورو في إسبانيا على مدى العقد الماضي وتضاعفت إيراداتها أربع مرات في السنوات القليلة الماضية، وهو ما عزز الحاجة إلى منشآت التوزيع التي تسهل وتقلل أوقات التسليم.

وفي فترة الاحتفاظ، اتخذت «روبك» نهجاً فعالاً ونشطاً لإدارة الأصول، إذ أشرفت على إكمال عملية التطوير والاستحواذ من قبل المستأجر، واستقطبت المشتري المناسب لتأمين عملية التخارج. وتمثل عائدات التخارج من المحفظة ربحاً إجمالياً على الاستثمار نسبته 17٪، وهو ما يتطابق مع النسبة التي كانت مستهدفة في البداية فترة احتفاظ أطول.

وقال هيو ماكدونالد براون، الشريك الإداري في «روبك»: أدت التحولات الكبيرة في أسواق التجارة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية الرائجة على مدار العامين الماضيين إلى زيادة الطلب على مرافق التخزين عالية الجودة في جميع أنحاء أوروبا. وقد أصبح الموزعون الكبار يعتمدون على مرافق حديثة ذات مواقع جيدة كجزء من شبكاتهم اللوجيستية، وهذا يمثل فرصة سانحة حرصنا على الاستفادة منها.

وقال نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار في مجموعة «جي إف إتش»: في حين لا نزال نؤمن بالأسس العامة للاستثمار في الأصول اللوجيستية، فإن استثمارنا في محفظة مستودعات «أمازون لاست مايل» قد حقق العائد المستهدف والزيادة المنشودة في رأس المال. ووسط هذه الظروف المواتية في السوق، قررنا إجراء خروج مبكر ومربح لتأمين عائد قوي للمستثمرين.

وأضاف مصطفى: ستبقى «جي إف إتش» ملتزمة دوماً استراتيجيتها القائمة على رصد وإجراء تعاملات عقارية ناجحة في أوروبا والولايات المتحدة بما يوفر عوائد مستقرة في قطاعات راسخة استناداً إلى الاتجاهات طويلة الأجل.

وتركز «جي إف إتش» على القطاعات الدفاعية والأصول العقارية واللوجيستية الممتازة المدرة للدخل، إذ تستند استراتيجية المجموعة الاستثمارية إلى نظرة مستقبلية تهدف إلى الاستفادة من تحولات السوق، كما تعمل المجموعة وفق استراتيجية مستمرة لتنويع وتوسيع محفظتها من الأصول العقارية الدولية.

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