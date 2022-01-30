3.79 تريليونات دولار سوق الصرف الأجنبي الصيني

المصدر: بكين - د ب أ

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أظهرت بيانات رسمية أن سوق الصرف الأجنبي بالصين شهدت حجم معاملات بلغ 24.11 تريليون يوان (نحو 3.79 تريليونات دولار أمريكي) في ديسمبر الماضي.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، بلغ حجم المعاملات في سوق العملاء، على وجه التحديد، 3.65 تريليونات يوان الشهر الماضي، في حين بلغ حجم المعاملات بين البنوك 20.47 تريليون يوان، وفقاً لبيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

وفي ما يتعلق بالمنتجات، بلغ حجم المعاملات المجمعة للسوق الفورية 8.45 تريليونات يوان، وسوق المشتقات المالية 15.67 تريليون يوان الشهر الماضي، ووصل حجم معاملات سوق الصرف الأجنبي في البلاد 237.79 تريليون يوان في عام 2021، حسب بيانات الهيئة.

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