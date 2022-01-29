بريق الذهب الأعلى جاذبية

المصدر: لندن – البيان

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كشف أحدث تقرير عن اتجاهات الطلب على الذهب، الصادر عن مجلس الذهب العالمي أن الطلب السنوي (باستثناء الأسواق خارج البورصة) قد استعاد العديد من الخسائر الناجمة عن «كوفيد19» من عام 2020 ليصل إلى 4021 طناً للعام بأكمله في 2021.



ووصل الطلب على الذهب 1147 طناً في الربع الرابع من 2021، وهو أعلى مستوى ربع سنوي له منذ الربع الثاني من 2019 وبزيادة بنسبة 50% تقريباً على أساس سنوي، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.



وارتفع الطلب على السبائك الذهبية والعملات المعدنية بنسبة 31% إلى أعلى مستوى في 8 سنوات مُسجلاً 1180 طناً، في الوقت الذي بحث فيه مستثمرو التجزئة عن ملاذٍ آمن على خلفية ارتفاع التضخم وحالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة الناتجة عن جائحة فيروس «كورونا».



وفي الوقت نفسه، أفادت سلسلة بيانات مجلس الذهب العالمي بوجود تدفقات خارجة بلغت 173 طناً في عام 2021 من صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، حيث قام بعض المستثمرين بتخفيض التحوط في وقت مبكر من العام عند إطلاق لقاحات «كوفيد19»، في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة جعل الاحتفاظ بالذهب أكثر تكلفة.



ومع ذلك، فإن هذه التدفقات الخارجة لا تمثل سوى جزء بسيط من الـ 2200 طن التي تراكمت في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب على مدى السنوات الخمس الماضية، مما يدل على الأهمية المستمرة التي يوليها المستثمرون لإدراج الذهب في محافظهم الاستثمارية.



بالانتقال إلى طلب المستهلكين السنوي، شهد قطاع المجوهرات انتعاشاً ليواكب إجمالي ما كان عليه قبل الجائحة في عام 2019 والذي بلغ 2124 طناً، وقد دعم ذلك المستوى القوي للطلب خلال الربع الرابع، حيث وصل الطلب إلى أعلى مستوى له منذ الربع الثاني من 2013 - وهو الربع الذي كان فيه سعر الذهب أقل بنسبة 25% من متوسط السعر المقارن في عام 2021؛ الأمر الذي يسلط الضوء بشكل أكبر على قوة الطلب في الربع الأخير.



وللعام الثاني عشر على التوالي، كانت البنوك المركزية مشترياً صافياً للذهب، مضيفة 463 طناً إلى حيازاتها، أي بارتفاع بلغ 82% مقارنة بعام 2020. وقد أضافت مجموعة متنوعة من البنوك المركزية من الأسواق الناشئة والمتقدمة إلى احتياطاتها من الذهب، مما رفع الإجمالي العالمي إلى أعلى مستوى في 30 عاماً تقريباً.



ارتفع استخدام الذهب في قطاع التكنولوجيا في عام 2021 9% ليصل إلى أعلى مستوى في 3 سنوات حيث بلغ 330 طناً. وفي حين أن الطلب على الذهب من قطاع التكنولوجيا أصغر نسبياً من القطاعات الأخرى، فإن استخداماته بعيدة المدى ومنتشرة في مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية، بدءاً من الهواتف المحمولة ووصولاً إلى تلسكوب جيمس ويب المتطور الذي تم وضعه في مداره مؤخراً.



ومن المتوقع أن يشهد الذهب في 2022 ديناميكيات مماثلة لتلك التي شهدها العام الماضي، حيث تدعم القوى المتنافسة أداءه وتُقلصه، على المدى القريب، من المرجح أن يتفاعل سعر الذهب مع المعدلات الحقيقية، والتي بدورها ستستجيب للسرعة التي تقوم بها البنوك المركزية العالمية بتشديد السياسات النقدية وفعاليتها في السيطرة على التضخم.

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