مبيعات «أبل» 124 مليار دولار في 3 أشهر

المصدر: نيويورك - وكالات

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فتح مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك الأمريكيان على ارتفاع بعد نتائج قوية من عملاق التكنولوجيا «أبل» ومع توافق أحدث البيانات بشأن التضخم مع التوقعات.



وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 25.54 نقطة أو 0.07 % إلى 34135.24 نقطة في بداية التعاملات في بورصة وول ستريت أمس بينما فتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعاً 9.68 نقاط أو 0.22 % عند 4336.19، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 83.93 نقطة أو 0.63 % إلى 13436.71 نقطة عند الفتح.



وحققت «أبل» مبيعات قياسية جديدة خلال موسم الأعياد، مسجلة ما يقرب من 124 مليار دولار من العائدات في 3 أشهر.



تجاوزت مبيعات آي فون 74 مليار دولار، مدفوعة بالطلب القوي على هواتف iPhone 13، لا سيما في الصين.



وفي المجموع، سجلت شركة التكنولوجيا العملاقة ربحاً صافياً قدره 34.6 مليار دولار في الربع الأول من سنتها المالية التي انطلقت في أكتوبر الفائت.



وبات لدى آبل 1.8 مليار جهاز قيد الاستخدام في أنحاء العالم.



واستحوذت المجموعة الأمريكية على 23% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في هذه السوق في الربع الأخير، رغم انخفاض مبيعات الهواتف الذكية بشكل عام في البلاد (تراجع 9% خلال عام واحد).



وسجلت آبل إيرادات بلغت 19.5 مليار دولار خلال الفترة الماضية، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي.



وتحتل الخدمات المرتبة الثانية على صعيد أكثر نشاطات آبل درّاً للإيرادات، بفارق كبير وراء هواتف «آي فون» المتصدرة للقائمة، لكن أمام الأكسسوارات المتصلة.

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